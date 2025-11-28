Conférence 100 ans de la revue Toros 1925-2025 Arènes Orthez
Conférence 100 ans de la revue Toros 1925-2025 Arènes Orthez vendredi 28 novembre 2025.
Conférence 100 ans de la revue Toros 1925-2025
Arènes 4 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Avec Miguel Darrieumerlou et présentation de l’ouvrage édité à cette occasion, qui retrace les 100 dernières années de la tauromachie.
Conférence suivie d’un buffet. .
Arènes 4 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
