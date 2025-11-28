Conférence 100 ans de la revue Toros 1925-2025 Arènes Orthez

Conférence 100 ans de la revue Toros 1925-2025

Arènes 4 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Avec Miguel Darrieumerlou et présentation de l’ouvrage édité à cette occasion, qui retrace les 100 dernières années de la tauromachie.

Conférence suivie d’un buffet. .

Arènes 4 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine espardat@wanadoo.fr.

