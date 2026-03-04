Conférence : 1000 ans d’évolution de l’habitat dans la vallée de l’Ance., Ecomusée des monts du forez, Usson-en-Forez

Conférence : 1000 ans d’évolution de l’habitat dans la vallée de l’Ance. Samedi 13 juin, 16h00 Ecomusée des monts du forez Loire

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Conférence : 1000 ans d’évolution de l’habitat dans la vallée de l’Ance.

Par David Dugay.

Cette conférence propose un voyage à travers l’histoire de l’habitat dans la vallée de l’Ance, depuis l’an 1000 jusqu’à aujourd’hui. Elle s’intéresse aux maisons traditionnelles dans la vallée et ses abords (zones d’estive), et montre comment elles ont peu à peu évolué jusqu’à se fondre dans l’architecture périurbaine actuelle. L’objectif est de comprendre comment, au fil des siècles, l’organisation de la société, la manière d’aménager le territoire et les formes architecturales ont évolué ensemble, et quelles valeurs elles reflétaient à chaque époque.

Ecomusée des monts du forez 7 rue du lavoir, 42550 Usson en Forez Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477506887 https://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/ « Depuis sa création, l’écomusée valorise un patrimoine exceptionnel illustrant les traditions et les savoir-faire du Haut Forez et l’Auvergne. Au cœur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 1500 m² d’expositions permanentes et temporaires : -Une ferme au début du 20e s. -Le regard découpé, une journée ordinaire en 1923. -L’Eglise catholique en haut-forez. -Icidmago, Usson en forez et le haut forez gallo romain. -Cluny, Chantilly, Blonde …, les dentellières. -Le trésor des contes, le patrimoine oral. -Le grenier du musée. -Les paillons de seigle, une production régionale oublié. -L’industrie aussi ! -L’atelier du charron. -Le jardin de curé (jardin remarquable). -La tour-belvédère. » Ligne de bus à proximité, parking proche du site.

©DavidDugay