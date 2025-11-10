Conférence 120 ans de laïcité Rue Lakanal Decize
Conférence 120 ans de laïcité Rue Lakanal Decize lundi 10 novembre 2025.
Conférence 120 ans de laïcité
Rue Lakanal Maison des Associations Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 20:00:00
Date(s) :
2025-11-10
La municipalité de Decize et Anne-Marie Orobon ont l’honneur de vous convier à une conférence pour célébrer les 120 années de laïcité.
Intervenante d’exception Valentine Zuber, historienne et directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études, spécialiste des questions de laïcité et de pluralisme religieux partagera son expertise sur l’histoire et les enjeux contemporains de la laïcité.
Entrée libre Ouvert à tous
Venez nombreux pour participer à cette réflexion collective ! .
Rue Lakanal Maison des Associations Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
English : Conférence 120 ans de laïcité
German : Conférence 120 ans de laïcité
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence 120 ans de laïcité Decize a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Sud Nivernais