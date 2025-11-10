Conférence 120 ans de laïcité Rue Lakanal Decize

Conférence 120 ans de laïcité

Rue Lakanal Maison des Associations Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 18:00:00

fin : 2025-11-10 20:00:00

Date(s) :

2025-11-10

La municipalité de Decize et Anne-Marie Orobon ont l’honneur de vous convier à une conférence pour célébrer les 120 années de laïcité.

Intervenante d’exception Valentine Zuber, historienne et directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études, spécialiste des questions de laïcité et de pluralisme religieux partagera son expertise sur l’histoire et les enjeux contemporains de la laïcité.

Entrée libre Ouvert à tous

Venez nombreux pour participer à cette réflexion collective ! .

Rue Lakanal Maison des Associations Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

English : Conférence 120 ans de laïcité

German : Conférence 120 ans de laïcité

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence 120 ans de laïcité Decize a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Sud Nivernais