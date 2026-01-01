Conférence 1261 1402 L’Italie du Nord Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence 1261 1402 L’Italie du Nord

Mercredi 14 janvier 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14 20:00:00

Date(s) :

2026-01-14

L’Université Populaire du Pays salonais invite Christophe Jenta, historien pour évoquer l’Italie du nord qui s’organise autour de cinq États Milan, Venise, Florence, duché de Savoie et États du pape.

Entrée libre



Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites historian Christophe Jenta to talk about northern Italy, which is organized around five states: Milan, Venice, Florence, the Duchy of Savoy and the Papal States.

L’événement Conférence 1261 1402 L’Italie du Nord Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence