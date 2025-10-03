Conférence: 1443 L’expédition anglaise et le Siège de Pouancé Grenier à sel Ombrée d’Anjou

Conférence: 1443 L’expédition anglaise et le Siège de Pouancé

Début : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Découvrez le dernier siège mené sur le château de Pouancé par les Anglais du point de vue des troupes anglaises 3 Octobre 2025

Conférence: 1443 L’expédition anglaise et le Siège de Pouancé par Keith Bloomfield.

En 1443, une armée anglaise, menée par le duc de Somerset, vient assiéger la forteresse. Les seigneurs angevins et mayennais organisent une contre-attaque, déjouée par les Anglais. Les habitants de Pouancé résistent, mais les faubourgs de la ville sont détruits. L’armée anglaise lève finalement le siège après deux ou trois semaines et se dirige vers La Guerche.

20h.

Ouvert à tous.

Participation libre. .

Grenier à sel 1 Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 55 combree.college@gmail.com

English :

Discover the last siege of Pouancé castle from the point of view of the English troops October 3, 2025

German :

Erleben Sie die letzte Belagerung des Schlosses Pouancé durch die Engländer aus der Sicht der englischen Truppen 3. Oktober 2025

Italiano :

Scoprite l’ultimo assedio del castello di Pouancé dal punto di vista delle truppe inglesi 3 ottobre 2025

Espanol :

Descubra el último asedio al castillo de Pouancé desde el punto de vista de las tropas inglesas 3 de octubre de 2025

