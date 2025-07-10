Conférence 1664 Hortense Belhôte Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence 1664 Hortense Belhôte

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

CONFÉRENCE SPECTACULAIRE VERSAILLES GUEULE DE BOIS

En mêlant les archives de cette improbable année 1664 à ses souvenirs d’étudiante fêtarde, Hortense Belhôte nous embarque dans une conférence d’histoire de l’art plutôt iconoclaste où il sera question du Roi Soleil, de Cindy Lauper, ou encore d’histoires d’écureuils.

Billetterie en ligne.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

SPECTACULAR CONFERENCE VERSAILLES HANGOVER

Mixing archives from the unlikely year 1664 with her memories as a party-loving student, Hortense Belhôte takes us on a rather iconoclastic art history lecture about the Sun King, Cindy Lauper and squirrels.

Online ticketing.

German :

SPEKTAKULÄRE KONFERENZ VERSAILLES KATER

Hortense Belhôte vermischt die Archive dieses unwahrscheinlichen Jahres 1664 mit ihren Erinnerungen als feierfreudige Studentin und nimmt uns mit auf eine ziemlich ikonoklastische kunsthistorische Konferenz, in der es um den Sonnenkönig, Cindy Lauper oder auch um Eichhörnchengeschichten geht.

Online-Tickets.

Italiano :

CONFERENZA SPETTACOLARE VERSAILLES SBORNIA

Mescolando gli archivi dell’improbabile anno 1664 con i suoi ricordi di studentessa festaiola, Hortense Belhôte ci accompagna in una lezione di storia dell’arte piuttosto iconoclasta sul Re Sole, Cindy Lauper e gli scoiattoli.

Biglietti disponibili online.

Espanol :

CONFERENCIA ESPECTACULAR VERSALLES RESACA

Mezclando archivos del insólito año 1664 con sus recuerdos de estudiante amante de la fiesta, Hortense Belhôte nos lleva a una conferencia de historia del arte bastante iconoclasta sobre el Rey Sol, Cindy Lauper y las ardillas.

Entradas disponibles en línea.

L’événement Conférence 1664 Hortense Belhôte Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-10-05 par DESTINATION NANCY