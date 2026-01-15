Conférence 170 ans d’histoire de la gare de Guéret Salle de Jouhet Guéret
Conférence 170 ans d’histoire de la gare de Guéret Salle de Jouhet Guéret samedi 24 janvier 2026.
Conférence 170 ans d’histoire de la gare de Guéret
Salle de Jouhet 24 Rue du Pommeroux Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Conférence par Guy Deplagne .
Salle de Jouhet 24 Rue du Pommeroux Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 42 10 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence 170 ans d’histoire de la gare de Guéret
L’événement Conférence 170 ans d’histoire de la gare de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret