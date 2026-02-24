Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

En 2026, les Américains célèbrent les 250 ans de leur indépendance.

Mais ils ne sont pas tous d’accord sur le sens à donner à la Révolution

(1775-1783) qui a accompagné cette indépendance fondatrice. Depuis 2019

en particulier, des intellectuels et journalistes proposent de faire

remonter la date réelle de la naissance de l’Amérique aux premiers

débarquements d’esclaves en 1619. Face à un portrait du pays qu’ils

jugent trop négatifs, d’autres réagissent en vantant les principes de

liberté dont les jeunes Etats-Unis auraient donné l’exemple au reste du

monde à la fin du XVIIIè siècle. Cette querelle partisane sur le sens à

donner à la nation n’est en fait pas nouvelle même si elle prend un tour

plus vif dans le climat actuel. Les historiens européens peuvent-ils

prendre du recul face à des débats très américains ? Que s’est-il passé

en 1776 ? Qui furent les gagnants et les perdants de l’indépendance ?

Quelles leçons peut-on en tirer aujourd’hui ?

Marie-Jeanne Rossignol est professeure émérite à l’Université Paris Cité. Spécialiste de la jeune république américaine, elle a publié : Le ferment nationaliste, aux origines de la politique extérieure des Etats-Unis, 1789-1812 en 1994. En 2022, elle publie Noirs et Blancs contre l’esclavage. Une alliance antiesclavagiste ambiguë aux États-Unis 1754-1830. Elle travaille actuellement à une mise en contexte du voyage de Tocqueville en Amérique.

A l’occasion du bicentenaire de la Révolution américaine, Marie-Jeanne Rossignol, professeure émérite à Université Paris Cité et spécialiste de l’histoire des États-Unis, revient à l’Université Ouverte pour une conférence grand public. La conférence aura lieu lundi 30 mars à 15h.

Le lundi 30 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/1776-2026-le-bicentenaire-de-la-revolution-americaine-au-coeur-des-debats-politiques-sur-le-roman-national-etats-unien/ universite-ouverte@u-paris.fr



