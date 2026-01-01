Conférence 1789 La Normandie à la veille de la Révolution à la Halle de Vire Normandie Vire Normandie

Conférence 1789 La Normandie à la veille de la Révolution à la Halle de Vire Normandie

1 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : 2026-01-21

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’université Inter-Ages de Vire Normandie vous invite à assister à la conférence proposée par Bertrand Bailleul, président d’Un Nouveau Monde. Qui dévoilera les signes annonciateurs et la façon dont la Normandie a vécu les premiers soubresauts de la Révolution Française.

1 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Conférence 1789 La Normandie à la veille de la Révolution à la Halle de Vire Normandie

The Université Inter-Ages de Vire Normandie invites you to attend a lecture by Bertrand Bailleul, President of Un Nouveau Monde. He will reveal the warning signs and how Normandy experienced the first upheavals of the French Revolution.

