Conférence 1833, Bergerac accueille les réfugiés polonais Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence 1833, Bergerac accueille les réfugiés polonais

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Conférence 1833, Bergerac accueille les réfugiés polonais (durée 1 h).

Avec Michel Combet, maître de conférences honoraire en Histoire, Université de Bordeaux

Dès 1830, la France de la Monarchie de Juillet est confrontée à l’arrivée massive de populations étrangères fuyant leur pays en raison de l’échec de mouvements de révolte contre des régimes autoritaires.

Alors que la notion de réfugiés s’affirme, tant sur le plan politique que linguistique, Bergerac est choisie comme d’autres villes pour accueillir des militaires polonais après l’échec du soulèvement contre l’occupant russe.

Reçus dans l’enthousiasme, ils ne vont s’installer que durant quelques mois en raison d’événements qui déclenchent une intervention brutale du pouvoir politique et militaire et de vifs débats à la Chambre, portés par Lafayette.

Entrée libre .

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33

English : Conférence 1833, Bergerac accueille les réfugiés polonais

L’événement Conférence 1833, Bergerac accueille les réfugiés polonais Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux