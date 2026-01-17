Conférence « 1891, Joachim Estrade offre la lumière électrique au département de l’Aude » de Philippe Ader Vendredi 13 février, 14h00 salle La Cigale Aude

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-13T14:00:00+01:00 – 2026-02-13T14:30:00+01:00

Fin : 2026-02-13T14:00:00+01:00 – 2026-02-13T14:30:00+01:00

Le 28 juin 1891, l’éclairage électrique arrive à Quillan, puis à Chalabre, Alet et Carcassonne. D’autres

développements de réseaux viendront par la suite au niveau départemental. Ce bond dans la

modernité, nous le devons à un ingénieur visionnaire, Joachim Estrade, à des élus tournés vers le

progrès et au large potentiel de la rivière Aude. C’est cette histoire que propose de raconter Philippe

Ader à l’occasion du 90e anniversaire de la mort du pionnier de l’électricité de l’Aude. Une conférence

proposée dans le cadre de notre saison culturelle 2026 «A contre-courant ».

salle La Cigale Rue du théâtre – 11500 Quillan Quillan 11500 Quillan Aude Occitanie

AD11