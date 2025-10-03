CONFÉRENCE 1905, L’ANNÉE MIRACULEUSE D’EINSTEIN Brissac

CONFÉRENCE 1905, L’ANNÉE MIRACULEUSE D’EINSTEIN

En 1905, Einstein publie quatre articles qui bousculent la physique… Une heure pour (re)découvrir pourquoi cette année est dite “miraculeuse” et comment ces idées éclairent encore nos débats contemporains (énergie, technologies, société).

1905 reste dans l’histoire comme “l’année miraculeuse” d’Einstein quatre articles fondateurs y posent les bases de la physique moderne, du mouvement brownien à la relativité restreinte, en passant par l’hypothèse du photon et les quanta. Cette conférence, accessible au grand public, replace ces découvertes dans leur contexte scientifique et historique et montre en quoi elles continuent d’irriguer notre monde de l’imagerie médicale à l’énergie, des technologies numériques aux débats éthiques. .

12 avenue du Parc Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 6 60 46 97 69 boris.chenaud@gmail.com

English :

In 1905, Einstein published four papers that shook up physics… One hour to (re)discover why this year is said to be « miraculous », and how these ideas still inform contemporary debates on energy, technology and society.

German :

Im Jahr 1905 veröffentlichte Einstein vier Artikel, die die Physik auf den Kopf stellten… Eine Stunde, um (wieder) zu entdecken, warum dieses Jahr als « Wunderjahr » bezeichnet wird und wie diese Ideen noch immer unsere zeitgenössischen Debatten (Energie, Technologien, Gesellschaft) erhellen.

Italiano :

Nel 1905, Einstein pubblicò quattro articoli che sconvolsero la fisica… Un’ora per (ri)scoprire perché quell’anno viene definito « miracoloso » e come queste idee informino ancora oggi i nostri dibattiti contemporanei su energia, tecnologia e società.

Espanol :

En 1905, Einstein publicó cuatro artículos que pusieron la física patas arriba… Una hora para (re)descubrir por qué se dice que este año fue « milagroso » y cómo estas ideas siguen informando nuestros debates contemporáneos sobre energía, tecnología y sociedad.

