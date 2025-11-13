Conférence 1925-2025. 100 ans d’Art Déco Loft Cinémas Châtellerault

Conférence 1925-2025. 100 ans d’Art Déco

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

D’avril à octobre 1925 décorateurs, fabricants, magazines, grands magasins, artistes et même des nations étrangères se livrent une concurrence acharnée pour prendre possession des bâtiments parisiens ou érigent des structures temporaires pour présenter leurs dernières créations. Le musée des Arts décoratifs célèbre le centenaire de ce style majeur et son succès, dans une exposition à la scénographie contemporaine. .

