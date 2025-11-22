Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre) Saint-Yvi

Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre)

maison des Associations Saint-Yvi Finistère

Début : 2025-11-22 16:00:00

Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre)

Conférence organisée par l’association Glad Sant Ivi. (Patrimoine de Saint-Yvi)

conférencier Pierrick Chuto .

maison des Associations Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne

