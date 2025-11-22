Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre) Saint-Yvi
Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre) Saint-Yvi samedi 22 novembre 2025.
Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre)
maison des Associations Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre)
Conférence organisée par l’association Glad Sant Ivi. (Patrimoine de Saint-Yvi)
conférencier Pierrick Chuto .
maison des Associations Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 80 87 81 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence 1931, l’ évêque en croisade contre les danses Kof ha Kof (ventre à ventre) Saint-Yvi a été mis à jour le 2025-11-07 par OTC CCA