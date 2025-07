Conférence 1940-1945 les prisonniers de guerre de Saint-Dié et environs en Allemagne Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Conférence 1940-1945 les prisonniers de guerre de Saint-Dié et environs en Allemagne

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 14:30:00

fin : 2025-07-19 16:00:00

2025-07-19

Suite à la campagne de mai-juin 1940, plusieurs centaines de prisonniers de guerre originaires du canton de Saint-Dié sont détenus dans les Stalags pour les hommes de troupes et sous-officiers ainsi que les Oflags pour les officiers. A l’occasion du 80e anniversaire de leur retour en France, Axel Balland (historien et animateur de la commission Temps de Guerre de la Société Philomatique Vosgienne) reviendra sur la vie des prisonniers en Allemagne, le parcours de plusieurs d’entre eux, sur leur libération puis retour dans les Vosges.Tout public

English :

Following the campaign of May-June 1940, several hundred prisoners of war from the canton of Saint-Dié were detained in Stalags for men and non-commissioned officers, and Oflags for officers. On the occasion of the 80th anniversary of their return to France, Axel Balland (historian and member of the Société Philomatique Vosgienne’s « Temps de Guerre » commission) will talk about the prisoners’ lives in Germany, the careers of some of them, their liberation and their return to the Vosges.

German :

Nach dem Feldzug von Mai-Juni 1940 wurden mehrere Hundert Kriegsgefangene aus dem Kanton Saint-Dié in den Stalags für Mannschaften und Unteroffiziere sowie in den Oflags für Offiziere festgehalten. Anlässlich des 80. Jahrestags ihrer Rückkehr nach Frankreich wird Axel Balland (Historiker und Leiter der Kriegszeitkommission der Société Philomatique Vosgienne) auf das Leben der Gefangenen in Deutschland, den Lebensweg mehrerer von ihnen, ihre Befreiung und anschließende Rückkehr in die Vogesen eingehen.

Italiano :

Dopo la campagna del maggio-giugno 1940, diverse centinaia di prigionieri di guerra del Cantone di Saint-Dié furono rinchiusi negli Stalag per uomini e sottufficiali e negli Oflag per gli ufficiali. In occasione dell’80° anniversario del loro ritorno in Francia, Axel Balland (storico e membro della Commissione Guerra della Société Philomatique Vosgienne) parlerà della vita dei prigionieri in Germania, delle esperienze di alcuni di loro e della loro liberazione e ritorno nei Vosgi.

Espanol :

Tras la campaña de mayo-junio de 1940, varios centenares de prisioneros de guerra del cantón de Saint-Dié fueron recluidos en los Stalags para hombres y suboficiales y en los Oflags para oficiales. Con motivo del 80 aniversario de su regreso a Francia, Axel Balland (historiador y miembro de la Comisión de Guerra de la Société Philomatique Vosgienne) hablará de la vida de los prisioneros en Alemania, de las experiencias de algunos de ellos y de su liberación y regreso a los Vosgos.

