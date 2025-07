Conférence « 1944 en Pays figeacois, résistance et répressions » Latronquière

Conférence « 1944 en Pays figeacois, résistance et répressions » Latronquière lundi 21 juillet 2025.

Conférence « 1944 en Pays figeacois, résistance et répressions »

Salle des Fêtes Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Cette présentation présente les évènements qui ont touché la région de Figeac à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les replace dans leur contexte.

Rendez-vous Salle des fêtes à 18h .

Salle des Fêtes Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

This presentation presents the events that affected the Figeac region at the end of the Second World War and puts them into context.

German :

Diese Präsentation stellt die Ereignisse, die die Region um Figeac am Ende des Zweiten Weltkriegs betrafen, vor und setzt sie in ihren Kontext.

Italiano :

Questa presentazione analizza gli eventi che hanno interessato la regione di Figeac alla fine della Seconda Guerra Mondiale e li contestualizza.

Espanol :

Esta presentación examina los acontecimientos que afectaron a la región de Figeac al final de la Segunda Guerra Mundial y los sitúa en su contexto.

L’événement Conférence « 1944 en Pays figeacois, résistance et répressions » Latronquière a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Figeac