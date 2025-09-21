Conférence 1945, l’année qui a changé l’Histoire par Jean-Paul Huet Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel

Conférence 1945, l’année qui a changé l’Histoire par Jean-Paul Huet Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel dimanche 21 septembre 2025.

Conférence 1945, l’année qui a changé l’Histoire par Jean-Paul Huet

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’année 1945 a été marquée par des événements historiques majeurs qui ont bouleversé le monde et dont les conséquences ont été nombreuses pendant la seconde moitié du XXe siècle. Alors que ces grands équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale sont aujourd’hui remis en question, Jean-Paul Huet propose de revenir, 80 ans après, sur les grands évènements de cette année 1945 qui a changé l’histoire.

Ancien officier supérieur de la Gendarmerie, historien conférencier auteur de 12 ouvrages dont de nombreuses monographies de généraux français, Jean-Paul Huet est également conseiller historique pour la télévision. Très investi dans la transmission de la mémoire combattante , il est l’auteur de nombreux articles pour des revues historiques et géopolitiques. .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence 1945, l’année qui a changé l’Histoire par Jean-Paul Huet Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande