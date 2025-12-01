Conférence 1945 retours d’Allemagne Palais des Congrès Arcachon

Conférence 1945 retours d’Allemagne

Palais des Congrès Bd. Prom. Veyrier Montagnères Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

L’année 1945 est une des années clés de l’histoire arcachonnaise.

La ville d’Arcachon libérée, la municipalité vichyssoise évincée, les nouvelles autorités municipales, autoproclamées puis régularisées par le nouveau commissaire de la République Gaston Cusin vont constituer en grande partie le Conseil Municipal issu des élections d’avril-mai 1945.

Les règlements de comptes et l’épuration se poursuivant, les élus vont avoir la lourde charge d’assurer la sécurité de la population et son ravitaillement et, surtout, la paix venue, gérer le retour des prisonniers de guerre, des déportés politiques et raciaux et des travailleurs volontaires et du STO. .

Palais des Congrès Bd. Prom. Veyrier Montagnères Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

English : Conférence 1945 retours d’Allemagne

German : Conférence 1945 retours d’Allemagne

Italiano :

Espanol : Conférence 1945 retours d’Allemagne

L’événement Conférence 1945 retours d’Allemagne Arcachon a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Arcachon