CONFÉRENCE #2 CLAUDE MONET Montpellier

Découvrez la vie de Claude Monet, père de l’impressionnisme

Nous célébrons cette année les cent ans de la mort de Claude Monet (1840-1926).

C’est l’occasion de présenter la vie et le travail de Claude Monet, père de l’impressionnisme . Cette conférence nous permettra de parcourir l’œuvre de l’artiste, de ses débuts de caricaturiste jusqu’aux ultimes Nymphéas effleurant l’abstraction.

D’un caractère parfois difficile, prompt à la colère comme au découragement, Claude Monet est un grand travailleur qui n’hésitait pas à défier les éléments pour pratiquer sa passion.

Monet résuma sa vie ainsi de la meilleure manière Qu’y a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d’un homme que rien au monde n’intéresse que sa peinture et aussi son jardin et ses fleurs ? .

Informations pratiques

Par Odile Gancédo, historienne de l’art.

Conférence Claude Monet

De 19h à 20h15. Salle des Baumelles.

Durée 1h15

Tarif normal 10 €

Tarif réduit 7€ (adhérents Art Flau étudiants/demandeurs d’emploi/jeunes de 12 à 18 ans)

Tarif enfants de moins de 12 ans gratuit

Conférence n°3 Auguste Renoir par Odile Gancedo jeudi 8 octobre 2026 à 19h00 Salle des Baumelles Château de Flaugergues .

English :

Discover the life of Claude Monet, father of Impressionism

This year marks the hundredth anniversary of the death of Claude Monet (1840-1926).

This is an opportunity to present the life and work of Claude Monet, father of Impressionism . This lecture will take us through the artist’s work, from his beginnings as a caricaturist to his final Water Lilies, which verge on abstraction.

