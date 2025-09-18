Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts Preuschdorf

Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts Preuschdorf jeudi 18 septembre 2025.

Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts

18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

(Re)découvrez le passé de la ville de Soultz-sous-Forêts une immersion salée dans le patrimoine local !

(Re)découvrez le passé de la ville de Soultz-sous-Forêts une immersion salée dans le patrimoine local ! Par Pierre Mammosser, maire honoraire et vice-président de la Communauté des commune de l’Outre-Forêt. 0 .

18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

English :

(Re)discover the past of the town of Soultz-sous-Forêts: a salty immersion in the local heritage!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Vergangenheit der Stadt Soultz-sous-Forêts: ein salziges Eintauchen in das lokale Kulturerbe!

Italiano :

(Ri)scoprire il passato della città di Soultz-sous-Forêts: un’immersione salata nel patrimonio locale!

Espanol :

(Re)descubra el pasado de la ciudad de Soultz-sous-Forêts: ¡una inmersión salada en el patrimonio local!

L’événement Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts Preuschdorf a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte