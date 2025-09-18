Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts Preuschdorf
Conférence 250 ans d’exploitation du sel à Soultz-sous-Forêts
18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin
Jeudi 2025-09-18 19:00:00
(Re)découvrez le passé de la ville de Soultz-sous-Forêts une immersion salée dans le patrimoine local ! Par Pierre Mammosser, maire honoraire et vice-président de la Communauté des commune de l’Outre-Forêt. 0 .
18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr
English :
(Re)discover the past of the town of Soultz-sous-Forêts: a salty immersion in the local heritage!
German :
(Wieder-)Entdecken Sie die Vergangenheit der Stadt Soultz-sous-Forêts: ein salziges Eintauchen in das lokale Kulturerbe!
Italiano :
(Ri)scoprire il passato della città di Soultz-sous-Forêts: un’immersione salata nel patrimonio locale!
Espanol :
(Re)descubra el pasado de la ciudad de Soultz-sous-Forêts: ¡una inmersión salada en el patrimonio local!
