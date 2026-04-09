Conférence 33 Carats x Nicolas Rogès La Place Paris

À l’occasion de la sortie du numéro 9 du magazine 33 Carats, dans lequel Ouafae Mameche est rédactrice en cheffe invitée et où figure notamment une interview de Nicolas Rogès dans le cadre de la sortie de son livre sur Frank Ocean “Les garçons ne pleurent jamais”, se tiendront dans le bar :

une rencontre / conversation sur le thème : « Comment faire de l’art en 2026 quand on est dans les marges ? » avec la possibilité de faire intervenir Anthony Lee Pittman et Mel sur leur parcours et leur art ainsi que des artistes francophones, qui auraient réalisé des œuvres en rapport avec Frank Ocean.

une exposition de la collecte de Fan Art autour de Frank Ocean.

Nous avions pensé à faire l’événement au bar de La Place avec une mise à disposition de tables pour vendre le livre de Nicolas, les magazines 33 Carats et les peintures/affiches artistiques de Mel et Anthony.

Rendez-vous le samedi 11 avril à l’occasion de la sortie du numéro 9 du magazine 33 Carats.

Le samedi 11 avril 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-11T00:00:00+02:00_2026-04-11T23:59:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris



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