Conférence : 400 ans de marine à travers les collections du musée Musée national de la Marine Paris

À l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la Marine, les “Rendez-vous de l’histoire maritime de Paris”, un cycle de conférences maritimes, sont organisés par le Service historique de la Défense, les Archives Nationales, le musée national de la Marine, le Centre d’études stratégiques de la Marine, l’Académie de marine et la Société Française d’Histoire Maritime afin de célébrer quatre siècles de passion, de savoir-faire et d’engagement au service de la Nation.

La séance inaugurale réunit le Contre-amiral (2S) François Guichard, chargé de la fonction histoire de la Marine, et Bertrand de Sainte-Marie, commissaire de la grande exposition dédiée à la Marine et les peintres depuis le XVIIe siècle (13 mai-2 août 2026), qui présenteront tour-à-tour le champ et les enjeux de cette commémoration et sa résonnance dans les collections du musée national de la Marine.

Les intervenants

Contre-amiral (2S) François Guichard Amiral chargé de la fonction histoire de la Marine, auteur de romans et de documentaires, conférencier



Après une première partie de carrière opérationnelle comme officier de Marine sur sous-marin, couronné par les commandements de la Glorieuse, du SNA Améthyste et du SNLE Le Terrible, l’amiral Guichard a poursuivi celle-ci avec une dominante capacitaire et financière jusqu’au poste de Commandant de la Marine en Nouvelle Aquitaine. En parallèle, il a approfondi sa passion pour l’histoire et la littérature en devenant écrivain.

Bertrand de Sainte-Marie Conservateur en chef, chef du service Conservation du musée national de la Marine, commissaire de l’exposition La Marine et les peintres, quatre siècles d’art et de pouvoir (13 mai – 2 août 2026)

Les Rendez-vous de l’Histoire maritime de Paris

Réunissant historiens, chercheurs, officiers, conservateurs et chargés de fonds ou de collections, les Rendez-vous de l’histoire maritime de Paris ont vocation à offrir un éclairage inédit sur la Marine au sein de la communauté nationale — du XVIIᵉ siècle aux opérations les plus contemporaines – et permettre la mise en valeur les collections des institutions, tout en favorisant l’interaction avec un large public. À travers ces échanges, c’est toute la richesse du patrimoine maritime français qui est mise à l’honneur, entre histoire et mémoire.

Un cycle de conférences labellisé « 400 ans de la Marine nationale », en partenariat avec le Service historique de la Défense, les Archives Nationales, le musée national de la Marine, le Centre d’études stratégiques de la Marine, l’Académie de marine et la Société Française d’Histoire Maritime.

Venez célébrer quatre siècles de passion, de savoir-faire et d’engagement de la Marine au service de la nation, dans le cadre du nouveau cycle « Les Rendez-vous de l’histoire maritime de Paris”.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadero 75116 Paris

