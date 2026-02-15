CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT Lunas
CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT Lunas vendredi 6 mars 2026.
CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT
Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Vendredi 6 mars à 17h30
Conférence 540 millions d’années d’histoire géologique de l’Hérault par Olivier Dubant Ingénieur des Mines
suivie d’une présentation du Géoparc Terres d’Hérault par Murielle Dambreville Géomédiatrice Géoparc
Salle des fêtes de Lunas-les-châteaux
Vendredi 6 mars à 17h30
Conférence 540 millions d’années d’histoire géologique de l’Hérault par Olivier Dubant Ingénieur des Mines
suivie d’une présentation du Géoparc Terres d’Hérault par Murielle Dambreville Géomédiatrice Géoparc
Salle des fêtes de Lunas-les-châteaux .
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 42 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, March 6 at 5:30pm
Lecture: 540 million years of Hérault geological history by Olivier Dubant Ingénieur des Mines
followed by a presentation of the Terres d’Hérault Geopark by Murielle Dambreville Geopark Geomediator
Lunas-les-Châteaux village hall
L’événement CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT Lunas a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB