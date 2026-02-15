CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT Lunas

CONFERENCE 540 MILLIONS D’ANNEES D’HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’HERAULT

Vendredi 6 mars à 17h30

Conférence 540 millions d’années d’histoire géologique de l’Hérault par Olivier Dubant Ingénieur des Mines

suivie d’une présentation du Géoparc Terres d’Hérault par Murielle Dambreville Géomédiatrice Géoparc

Salle des fêtes de Lunas-les-châteaux

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 42 84

English :

Friday, March 6 at 5:30pm

Lecture: 540 million years of Hérault geological history by Olivier Dubant Ingénieur des Mines

followed by a presentation of the Terres d’Hérault Geopark by Murielle Dambreville Geopark Geomediator

Lunas-les-Châteaux village hall

