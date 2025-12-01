Conférence 6 L’usage des épices Puybrun

Conférence 6 L’usage des épices

près de l’église Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’usage des épices au Moyen-Âge et la révolution de la cuisine française au XVIIème siècle

Le conférencier nous fait découvrir la cuisine de nos aïeux et en quoi, au XVIIème siècle, il y eu une véritable révolution dans la cuisine française qui est devenue un art de la table

Tout public

Verre de l’amitié offert

près de l’église Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66

English :

The use of spices in the Middle Ages and the revolution in French cuisine in the 17th century

The lecturer introduces us to the cuisine of our ancestors and explains how, in the 17th century, French cuisine underwent a veritable revolution, becoming an art of the table

Open to all

Complimentary glass of friendship

German :

Die Verwendung von Gewürzen im Mittelalter und die Revolution der französischen Küche im 17

Der Referent zeigt uns die Küche unserer Vorfahren und inwiefern es im 17. Jahrhundert eine wahre Revolution in der französischen Küche gab, die zu einer Kunst der Tischkultur wurde

Für alle Altersgruppen

Angebotenes Glas der Freundschaft

Italiano :

L’uso delle spezie nel Medioevo e la rivoluzione della cucina francese nel XVII secolo

Il relatore ci introduce alla cucina dei nostri antenati e ci spiega come, nel XVII secolo, la cucina francese abbia subito una vera e propria rivoluzione, diventando un’arte della tavola

Aperto al pubblico

Bicchiere dell’amicizia in omaggio

Espanol :

El uso de las especias en la Edad Media y la revolución de la cocina francesa en el siglo XVII

El conferenciante nos introduce en la cocina de nuestros antepasados y explica cómo, en el siglo XVII, la cocina francesa experimentó una verdadera revolución, convirtiéndose en un arte de la mesa

Abierto al público

Copa de amistad de cortesía

