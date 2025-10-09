Conférence 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Conférence 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence jeudi 9 octobre 2025.
Conférence 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase
Médiathèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : Jeudi 2025-10-09 20:00:00
2025-10-09
Marc Brunet s’est élancé de Valence sur un vélo-couché, pour un périple en autonomie vers Yerevan, la capitale arménienne.
Marc Brunet set off from Valence on a recumbent bicycle, for an autonomous journey to Yerevan, the Armenian capital.
Marc Brunet startete von Valence aus auf einem Liegerad zu einer selbstständigen Reise nach Yerevan, der Hauptstadt Armeniens.
Marc Brunet è partito da Valence in sella a una bicicletta reclinabile per un viaggio autogestito fino a Yerevan, la capitale armena.
Marc Brunet partió de Valence en una bicicleta reclinada, en un viaje autoguiado a Ereván, la capital armenia.
