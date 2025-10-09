Conférence 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Conférence 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence jeudi 9 octobre 2025.

Médiathèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : Jeudi 2025-10-09 20:00:00

2025-10-09

Marc Brunet s’est élancé de Valence sur un vélo-couché, pour un périple en autonomie vers Yerevan, la capitale arménienne.

Médiathèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

Marc Brunet set off from Valence on a recumbent bicycle, for an autonomous journey to Yerevan, the Armenian capital.

German :

Marc Brunet startete von Valence aus auf einem Liegerad zu einer selbstständigen Reise nach Yerevan, der Hauptstadt Armeniens.

Italiano :

Marc Brunet è partito da Valence in sella a una bicicletta reclinabile per un viaggio autogestito fino a Yerevan, la capitale armena.

Espanol :

Marc Brunet partió de Valence en una bicicleta reclinada, en un viaje autoguiado a Ereván, la capital armenia.

