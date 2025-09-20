Conférence : 8ème rencontre des Villages du Vaurais Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac Lavaur

Conférence : 8ème rencontre des Villages du Vaurais Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac Lavaur samedi 20 septembre 2025.

Conférence : 8ème rencontre des Villages du Vaurais Samedi 20 septembre, 14h30, 22h30 Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T22:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Retrouvez le passé des villages du Vaurais avec la Société Archéologique de Lavaur.

Au programme : Viviers les Lavaur – Les croix de chaînage – Les 3 églises de St Gauzens – Les restaurations d’Anne Vaqué d’Anla » organisé par Ph. Pieters et M. Taurines

Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 63 58 03 42 https://www.ville-lavaur.fr/culture/la-mediatheque/la-mediatheque-55/ La médiathèque Guiraude de Laurac est un lieu de vie culturelle majeur pour Lavaur et le pays de Cocagne. Elle a pour vocation d’apporter un service de lecture publique complet, ouvert à tous. Informer, animer, diffuser le savoir au plus grand nombre, en particulier les jeunes, en lien avec les familles, les établissements scolaires et les associations : telles sont les missions de la médiathèque.

Retrouvez le passé des villages du Vaurais avec la Société Archéologique de Lavaur.

© La bastide Saint-Georges