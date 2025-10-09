Conférence à Amboise « Le chemin de fer » Amboise

Le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril !

Conférence à Amboise, Maison des associations

Le Chemin de fer

Par Anna Brisson, guide-conférencière

De la ligne Paris-Orléans-Tours, inaugurée en 1846, à la ligne Tours-Vierzon en passant par la ligne d’intérêt local du pain sec , venez découvrir l’histoire des voies de chemin de fer qui ont facilité le transport des hommes et des marchandises.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine, dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec l’association Faites de la science en Val d’Amboise .

Gratuit !

Réservation auprès de l’association contact@fdlsvamb.eu / 07 59 59 97 20 .

9 Mail Saint-Thomas Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offre una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire.

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ofrece una amplia gama de actividades de descubrimiento del patrimonio de septiembre a abril Se encuentra en el País de Arte e Historia.

