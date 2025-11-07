Conférence à Amboise » Le monde du travail au féminin » Amboise

Conférence à Amboise » Le monde du travail au féminin »

9 Mail Saint-Thomas Amboise Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Conférence à Amboise, Maison des associations

Le monde du travail au féminin.

Par Anna Brisson, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine pour

La Belle Poule, café associatif et culturel

Se demande-t-on depuis quand et pourquoi les hommes travaillent ? Pas forcément … Se demande-ton depuis quand et pourquoi les femmes travaillent ?

La mémoire collective évoque souvent la Première Guerre mondiale mais qu’en est-il des paysannes, commerçantes, institutrices ou domestiques au XIXe siècle ?

Une petite histoire des métiers exercés par les femmes aux XIXe et XXe siècles.

Gratuit ! .

9 Mail Saint-Thomas Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offre una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire.

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ofrece una amplia gama de actividades de descubrimiento del patrimonio de septiembre a abril Se encuentra en el País de Arte e Historia.

