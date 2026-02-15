Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être Asprières
Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être Asprières vendredi 27 février 2026.
Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être
4 rue du Centre Asprières Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Conférence animée par Marie Louise Pradel autour du rôle des émotions dans le bien être et l épanouissement personnel.
Cette intervention propose de comprendre, réguler et maitriser ses émotions afin de mieux vivre au quotidien et favoriser sa réalisation personnelle. La soirée s adresse à toute personne souhaitant approfondir sa connaissance de soi et développer des outils concrets pour gagner en équilibre émotionnel.
– Intervention de Marie Louise Pradel
– Présentation des mécanismes émotionnels
– Conseils pratiques pour mieux gérer ses émotions .
4 rue du Centre Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 10 86 35 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Marie Louise Pradel on the role of emotions in well-being and personal fulfillment.
L’événement Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être Asprières a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)