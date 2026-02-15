Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être

4 rue du Centre Asprières Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Conférence animée par Marie Louise Pradel autour du rôle des émotions dans le bien être et l épanouissement personnel.

Cette intervention propose de comprendre, réguler et maitriser ses émotions afin de mieux vivre au quotidien et favoriser sa réalisation personnelle. La soirée s adresse à toute personne souhaitant approfondir sa connaissance de soi et développer des outils concrets pour gagner en équilibre émotionnel.

– Intervention de Marie Louise Pradel

– Présentation des mécanismes émotionnels

– Conseils pratiques pour mieux gérer ses émotions .

4 rue du Centre Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 10 86 35 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Marie Louise Pradel on the role of emotions in well-being and personal fulfillment.

L’événement Conférence à Asprières Les émotions, clés de notre bien être Asprières a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)