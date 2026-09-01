CONFÉRENCE À AYGUESVIVES : « PEINTRES ET COULEURS D’OCCITANIE », PAR AUDREY MARTY Place du Fort Ayguesvives

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Ayguesvives

CONFÉRENCE À AYGUESVIVES : « PEINTRES ET COULEURS D’OCCITANIE », PAR AUDREY MARTY

Place du Fort Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque d’Ayguesvives, invite à une conférence d’Audrey Marty le vendredi 25 septembre à 19 h 30, en ouverture de la saison 2026-27 « Au Bonheur des Docs »

En ouverture de sa nouvelle saison de rencontres _ »Au Bonheur des Docs »_, le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque d’Ayguesvives, invite à une conférence d’Audrey Marty, sous le titre : _ »Peintres et couleurs d’Occitanie_ », le vendredi 25 septembre à 19 h 30, à la médiathèque.

> L’intérêt des peintres pour les terres occitanes ne s’est jamais démenti. Aujourd’hui, pas moins de 134 lieux d’exposition jalonnent la région, qui se classe troisième en nombre de musées, après l’Ile-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Baignés de soleil une grande partie de l’année, ses paysages constituent un motif attrayant, que les artistes aiment croquer sur le vif. Nulle autre contrée n’a autant incité les peintres à quitter l’atelier pour s’émanciper du cadre académique. Peindre d’après nature, une étape incontournable, qui annonce déjà la révolution impressionniste.

> C’est dans cet esprit que l’autrice et historienne de l’art Audrey Marty animera la conférence _Peintres et couleurs d’Occitanie_ le vendredi 25 septembre à 19 h 30, à la médiathèque d’Ayguesvives. Ce titre est également celui de l’ouvrage qu’elle a consacré aux artistes de notre région, paru en 2022 aux éditions Papillon rouge. Forte de ses recherches iconographiques, elle présentera un panorama d’artistes talentueux et mettra en lumière le parcours de femmes peintres du Sud-Ouest, dont la notoriété demeure encore trop discrète.

Un rendez-vous culturel chaleureux et accessible, destiné à tous ceux qui aiment le patrimoine régional et les belles histoires d’artistes.

_> A l’issue de la conférence, Audrey Marty pourra dédicacer ses ouvrages, notamment « Le Grand Toulouse et ses peintres » (Papillon rouge, 2021) et « Peintres et couleurs d’Occitanie » (Papillon rouge, 2022)_

Contact : [info@lecteurduval.org](mailto:info@lecteurduval.org) .

Place du Fort Médiathèque d’Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43

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English :

Le Lecteur du Val, in partnership with the Ayguesvives Media Library, invites you to a lecture by Audrey Marty on Friday, September 25, at 7:30 p.m., to kick off the 2026-27 season « Au Bonheur des Docs »

L’événement CONFÉRENCE À AYGUESVIVES : « PEINTRES ET COULEURS D’OCCITANIE », PAR AUDREY MARTY Ayguesvives a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE