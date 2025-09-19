Conférence à Caylus « Les charpentes anciennes du territoire, une prospection en cours » Salle de conférence Les Granges du lac Caylus

Conférence à Caylus « Les charpentes anciennes du territoire, une prospection en cours » Salle de conférence Les Granges du lac Caylus vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Places limitées : 100 personnes maximum.

Plongez dans l’histoire et les savoir-faire du bâti ancien lors de cette conférence animée par Léa Gérardin-Macario, du service Inventaire du patrimoine bâti.

Elle présentera les résultats d’une prospection en cours sur les charpentes anciennes du territoire : une immersion passionnante dans l’architecture traditionnelle et les techniques de construction.

️ Durée (conférence + échanges) : 1h30

Une collation sera offerte à l’issue de la rencontre.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux d’histoire, de patrimoine et d’artisanat ancien !

Salle de conférence Les Granges du lac 24 Avenue du 8 Mai 1945, 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 30 63 47 https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/ Salle de conférence à coté du CPIE Quercy Garonne

© Pays Midi Quercy