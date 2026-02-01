Conférence À chacun sa guerre Archives Municipales Sarreguemines

Conférence À chacun sa guerre

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Organisée par l’Association Confluence.

Le conférencier, Christophe Viller, exposera les témoignages de certains Malgré-Nous , dont un d’une personne de Sarreguemines. Il est l’auteur d’un ouvrage labellisé 80e anniversaire de la Libération , regroupant plusieurs dizaines d’entretiens qu’il a eu avec des incorporés de force. A la fin de son exposé suivi d’entretiens avec le public, il vous proposera la dédicace de son livre abondamment illustré (388 pages 45€).

Entrée libre (dans la limite des places disponibles 50).Tout public

Archives Municipales 10 rue du Parc Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 09 59 01 jpeltre@orange.fr

English :

Organized by Association Confluence.

The speaker, Christophe Viller, will present the testimonies of a number of Malgré-Nous , including one from Sarreguemines. He is the author of a book entitled 80e anniversaire de la Libération (80th anniversary of the Liberation), containing dozens of interviews he had with those drafted into the army. At the end of his talk, followed by a discussion with the audience, he will offer to sign his lavishly illustrated book (388 pages 45?).

Admission free (subject to availability: 50).

