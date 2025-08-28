Conférence à Chisseaux « Le Cher canalisé » Chisseaux

Rue du Vaumorin Chisseaux Indre-et-Loire

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 20:00:00

2026-04-30

Conférence à Chisseaux, salle Saint-Vincent

LE CHER CANALISÉ

Un décret impérial de 1807 indiquait Le cher sera rendu navigable en suivant son cours actuel au moyen d’une ou plusieurs dérivations depuis Montluçon jusqu’à son embouchure dans la Loire .

Un décret impérial de 1807 indiquait Le cher sera rendu navigable en suivant son cours actuel au moyen d'une ou plusieurs dérivations depuis Montluçon jusqu'à son embouchure dans la Loire .

Rue du Vaumorin Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

Conference in Chisseaux, salle Saint-Vincent

THE CANALIZED CHER

An imperial decree of 1807 stated: « The Cher will be made navigable by following its present course through one or more diversions from Montluçon to its mouth in the Loire ».

German :

Konferenz in Chisseaux, Salle Saint-Vincent

DER KANALISIERTE CHER

In einem kaiserlichen Dekret aus dem Jahr 1807 hieß es: « Der Cher wird schiffbar gemacht, indem er seinem derzeitigen Lauf mittels einer oder mehrerer Ableitungen von Montluçon bis zu seiner Mündung in die Loire folgt ».

Italiano :

Conferenza a Chisseaux, Sala Saint-Vincent

LE CHER CANALISÉ

Un decreto imperiale del 1807 recitava: « Lo Cher sarà reso navigabile lungo il suo corso attuale mediante una o più deviazioni da Montluçon alla foce nella Loira ».

Espanol :

Conferencia en Chisseaux, Salle Saint-Vincent

LE CHER CANALISÉ

Un decreto imperial de 1807 estipula: « El Cher se hará navegable a lo largo de su curso actual mediante una o varias desviaciones desde Montluçon hasta su desembocadura en el Loira ».

