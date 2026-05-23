Sète

CONFÉRENCE À DEUX VOIX LE MUSÉE DU DOCTEUR SPITZNER

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre de l’exposition Plastic Newspaper, une conférence explore l’histoire du musée anatomique forain du Docteur Spitzner, à partir des recherches de Caroline Ducourau et Béatrice Hermitte.À travers la collection et son itinérance en Europe, elles reviennent sur la trajectoire singulière de ce musée et de ses figures en cire. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37

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English :

L’événement CONFÉRENCE À DEUX VOIX LE MUSÉE DU DOCTEUR SPITZNER Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE