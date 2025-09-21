Conférence à deux voix « Les pierres de l’abbaye » Espace culturel La Tréfilerie La Couronne

Conférence à deux voix « Les pierres de l’abbaye » Espace culturel La Tréfilerie La Couronne dimanche 21 septembre 2025.

Conférence à deux voix « Les pierres de l’abbaye » Dimanche 21 septembre, 10h30 Espace culturel La Tréfilerie Charente

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Conférence à deux voix : « Les Pierres de l’Abbaye »

Avec Marylise Ortiz, ancienne directrice de Sites & Cités Remarquables de France et Christian Vernou, ancien Conservateur départemental des musées et Patrimoine de la Charente.

Les pierres d’une abbaye ne sont jamais muettes : elles portent les traces du temps, des savoir-faire et des intentions de ceux qui les ont façonnées. À travers cette conférence à deux voix, Marylise Ortiz et Christian Vernou unissent leurs expertises pour faire parler la matière.

Entre architecture, histoire, archéologie et symbolique, ils vous guideront à la découverte des origines, de l’usage et du sens profond de ces pierres qui constituent l’âme même de l’Abbaye.

Un regard croisé captivant entre patrimoine bâti et mémoire des lieux.

Espace culturel La Tréfilerie 1 allée des sports, 16400 La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545672967 http://www.lacouronne.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lacouronne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545672967 »}]

Conférence à deux voix : « Les Pierres de l’Abbaye »

© Département de La Charente, Julia Hasse