Conférence à Figeac La place de l’immigration en France, dans le monde des migrations Figeac

Au moment au le débat sur l'immigration s'amplifie, la fabrique des savoirs vous propose une conférence sur l'immigration, par François Héran qui a donné le 15 mai dernier, sa leçon de clôture au Collège de France, où il occupait depuis 2018 la chaire Migrations et sociétés . Sociologue et démographe, il s’est attaché à remettre les faits au cœur du débat public sur ce sujet.

English :

As the debate on immigration heats up, la fabrique des savoirs presents a lecture on immigration by François Héran, who gave his closing lecture on May 15 at the Collège de France, where he has held the Migrations and Societies chair since 2018

