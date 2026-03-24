Conférence à La Balustre La Balustre Tonnerre
Conférence à La Balustre La Balustre Tonnerre vendredi 3 avril 2026.
Conférence à La Balustre
La Balustre 2 Rue Jean Garnier Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion du salon des vins des Hospices de Tonnerre (weekend du 4/5 avril 2026), la Balustre accueille une conférence-débat sur l’adaptation des pratiques viticoles au changement climatique. .
La Balustre 2 Rue Jean Garnier Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté balustre.tonnerre@gmail.com
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English : Conférence à La Balustre
L’événement Conférence à La Balustre Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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