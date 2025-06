Conférence « A la découverte de Chausey » Granville 27 juin 2025 18:00

Manche

Conférence « A la découverte de Chausey » Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville Manche

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 19:00:00

2025-06-27

L’archipel de Chausey, associé à ses plages de sable fin, d’eaux turquoises ou encore de homard, sait cultiver le charme et la discrétion. Son histoire demeure encore méconnue des habitants du territoire alors même que cet écrin de nature accueille des dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

Loin de la carte postale touristique de l’archipel, c’est bien son histoire et celle de ses habitants qui seront mises à l’honneur lors de la conférence A la découverte de Chausey , animée par Jean-Michel Thévenin, historien, le vendredi 27 juin à 18h au MamRA.

Durant environ 45 minutes, vous découvrirez la richesse du passé de l’archipel de l’âge d’or des tailleurs de pierre à Chausey entre 1860 et 1870 aux différents propriétaires de Chausey, en passant par la pêche, la vie sociale ou les plus illustres personnages de l’archipel. Une plongée dans la petite et la grande histoire du quartier maritime de Granville.

Gratuite, la conférence est accessible uniquement sur réservation, au 02 33 51 02 94.

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Conférence « A la découverte de Chausey »

The Chausey archipelago, with its beaches of fine sand, turquoise waters and lobster, is a charming and discreet place. Its history remains little-known to the locals, despite the fact that tens of thousands of visitors flock here every year.

Far from the tourist postcard of the archipelago, its history and that of its inhabitants will be the focus of a conference entitled « A la découverte de Chausey » (Discovering Chausey), hosted by historian Jean-Michel Thévenin, on Friday June 27 at 6pm at MamRA.

For around 45 minutes, you’ll discover the archipelago?s rich past: from the golden age of stone-cutting on Chausey between 1860 and 1870 to the various owners of Chausey, via fishing, social life and the archipelago?s most illustrious characters. A dive into the history of Granville?s maritime district.

Free of charge, the lecture is only available on reservation, by calling 02 33 51 02 94.

German :

Die Inselgruppe Chausey, die mit ihren Stränden aus feinem Sand, türkisfarbenem Wasser und Hummern in Verbindung gebracht wird, ist ein Ort, der Charme und Diskretion ausstrahlt. Die Geschichte der Insel ist den Einheimischen noch immer unbekannt, obwohl sie jedes Jahr Zehntausende von Besuchern anzieht.

Der Historiker Jean-Michel Thévenin hält am Freitag, den 27. Juni um 18 Uhr im MamRA einen Vortrag über die Entdeckung von Chausey ».

In etwa 45 Minuten werden Sie die reiche Vergangenheit des Archipels entdecken: vom goldenen Zeitalter der Steinmetze auf Chausey zwischen 1860 und 1870 über die verschiedenen Besitzer von Chausey, die Fischerei, das soziale Leben oder die berühmtesten Persönlichkeiten des Archipels. Ein Eintauchen in die kleine und große Geschichte des maritimen Viertels von Granville.

Die Konferenz ist kostenlos und kann nur nach vorheriger Anmeldung unter der Nummer 02 33 51 02 94 besucht werden.

Italiano :

L’arcipelago di Chausey, con le sue spiagge di sabbia fine, le acque turchesi e l’aragosta, è un luogo affascinante e discreto. La sua storia è ancora poco conosciuta dagli abitanti del luogo, anche se decine di migliaia di visitatori affollano ogni anno questo scenario naturale.

Lontano dalla cartolina turistica dell’arcipelago, la sua storia e quella dei suoi abitanti saranno al centro della conferenza « Alla scoperta di Chausey », tenuta dallo storico Jean-Michel Thévenin venerdì 27 giugno alle 18.00 al MamRA.

Per circa 45 minuti, scoprirete il ricco passato dell’arcipelago: dall’epoca d’oro degli scalpellini di Chausey tra il 1860 e il 1870 ai vari proprietari di Chausey, passando per la pesca, la vita sociale e i personaggi più illustri dell’arcipelago. Un viaggio nella storia del quartiere marittimo di Granville.

La conferenza è gratuita, ma deve essere prenotata in anticipo chiamando il numero 02 33 51 02 94.

Espanol :

El archipiélago de Chausey, con sus playas de arena fina, aguas turquesas y langosta, es un lugar encantador y discreto. Su historia sigue siendo poco conocida por los lugareños, aunque decenas de miles de visitantes acuden cada año a este paraje natural.

Lejos de la postal turística del archipiélago, su historia y la de sus habitantes centrarán la conferencia « Descubrir Chausey », impartida por el historiador Jean-Michel Thévenin el viernes 27 de junio a las 18.00 horas en el MamRA.

Durante unos 45 minutos, descubrirá el rico pasado del archipiélago: desde la edad de oro de los canteros de Chausey, entre 1860 y 1870, hasta los distintos propietarios de Chausey, pasando por la pesca, la vida social y los personajes más ilustres del archipiélago. Un viaje por la historia del barrio marítimo de Granville.

La conferencia es gratuita, pero debe reservarse con antelación llamando al 02 33 51 02 94.

