Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors

Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois

Salle des fêtes 105 route des Grands Goulets Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Conférence sur la flore du Vercors Drômois par Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, botanistes dromois.

Salle des fêtes 105 route des Grands Goulets Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 29 86 24

English :

Lecture on the flora of the Drôme Vercors by Drôme botanists Thomas AMODEI & Luc GARRAUD.

German :

Vortrag über die Flora des Vercors Drômois von Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, Botaniker aus Dromois.

Italiano :

Conferenza sulla flora della Drôme Vercors tenuta da Thomas AMODEI e Luc GARRAUD, botanici della Drôme.

Espanol :

Conferencia sobre la flora de la Drôme Vercors a cargo de Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, botánicos de la Drôme.

