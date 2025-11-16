Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors
Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors dimanche 16 novembre 2025.
Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois
Salle des fêtes 105 route des Grands Goulets Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Conférence sur la flore du Vercors Drômois par Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, botanistes dromois.
.
Salle des fêtes 105 route des Grands Goulets Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 29 86 24
English :
Lecture on the flora of the Drôme Vercors by Drôme botanists Thomas AMODEI & Luc GARRAUD.
German :
Vortrag über die Flora des Vercors Drômois von Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, Botaniker aus Dromois.
Italiano :
Conferenza sulla flora della Drôme Vercors tenuta da Thomas AMODEI e Luc GARRAUD, botanici della Drôme.
Espanol :
Conferencia sobre la flora de la Drôme Vercors a cargo de Thomas AMODEI & Luc GARRAUD, botánicos de la Drôme.
L’événement Conférence À la découverte de la flore du Vercors Drômois Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme