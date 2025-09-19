Conférence A la découverte de la Vallée de la Vézère Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

Conférence A la découverte de la Vallée de la Vézère

Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac-Lascaux Dordogne

Conférence illustrée de Christophe VIGERIE « A la découverte de la vallée de la Vézère ». À travers une présentation illustrée, partez à la découverte de la construction des paysages de cette vallée emblématique! Entrée gratuite et ouverte à tous.

Le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère bénéficie d’un patrimoine exceptionnellement dense, résultant d’une occupation humaine de près de 400 000 ans et dont les différents marqueurs, à travers les époques, se retrouvent dans les paysages actuels. À travers une présentation abondamment illustrée, partez à la découverte de la construction des paysages de cette vallée emblématique…

Christophe Vigerie est un conférencier ayant travaillé sur différents gisements archéologiques et sites préhistoriques en Périgord noir. Il coopère avec le Pôle d’interprétation de la Préhistoire sur différents projets de médiation depuis de nombreuses années

Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

English :

Illustrated talk by Christophe VIGERIE: « Discovering the Vézère Valley ». Through an illustrated presentation, discover the construction of the landscapes of this emblematic valley! Admission free and open to all.

German :

Illustrierter Vortrag von Christophe VIGERIE: « A la découverte de la vallée de la Vézère ». Entdecken Sie anhand eines illustrierten Vortrags den Aufbau der Landschaften dieses emblematischen Tals! Der Eintritt ist frei und für alle offen.

Italiano :

Conferenza illustrata di Christophe VIGERIE: « Alla scoperta della Valle della Vézère ». Attraverso una presentazione illustrata, scoprite la costruzione dei paesaggi di questa valle emblematica! L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Conferencia ilustrada de Christophe VIGERIE: « Descubrir el valle del Vézère ». A través de una presentación ilustrada, ¡descubra la construcción de los paisajes de este emblemático valle! La entrada es gratuita y está abierta a todos.

