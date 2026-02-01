Conférence À la découverte des fossiles Maison Communale des Services Chazemais

Conférence À la découverte des fossiles

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Date :

2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le conférencier Denis Paccard nous fera voyager dans le temps et nous parlera de paléontologie

Une rencontre passionnante pour les curieux, petits et grands !



Partage et échanges autour du verre de l’amitié

️ Tout public

.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr

English :

Lecturer Denis Paccard will take us back in time to talk about paleontology

A fascinating encounter for the curious, young and old alike!



Share and exchange over a glass of friendship

? Open to all

