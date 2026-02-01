Conférence À la découverte des fossiles Maison Communale des Services Chazemais
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Début : 2026-02-14 15:00:00
Le conférencier Denis Paccard nous fera voyager dans le temps et nous parlera de paléontologie
Une rencontre passionnante pour les curieux, petits et grands !
Partage et échanges autour du verre de l’amitié
️ Tout public
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr
English :
Lecturer Denis Paccard will take us back in time to talk about paleontology
A fascinating encounter for the curious, young and old alike!
Share and exchange over a glass of friendship
? Open to all
