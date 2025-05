Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature – Librairie La Lisière Aubeterre-sur-Dronne, 24 mai 2025 07:00, Aubeterre-sur-Dronne.

Charente

Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature Librairie La Lisière 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24 20:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Une conférence gratuite sur la Loutre d’Europe vous est proposée le samedi 24 mai à 20h30 à la librairie La Lisière. René Rosoux, spécialiste national de cet animal emblématique, partagera ses connaissances sur son retour en Charente.

.

Librairie La Lisière 3 Rue Barbecane

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 96 81 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature

A free conference on the European otter will be held on Saturday May 24 at 8:30 pm at La Lisière bookshop. René Rosoux, a national specialist in this emblematic animal, will share his knowledge of its return to the Charente.

German :

Am Samstag, den 24. Mai um 20:30 Uhr findet in der Buchhandlung La Lisière ein kostenloser Vortrag über den Europäischen Fischotter statt. René Rosoux, nationaler Spezialist für dieses emblematische Tier, wird sein Wissen über seine Rückkehr in die Charente teilen.

Italiano : Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature

Sabato 24 maggio, alle 20.30, presso la libreria La Lisière, si terrà una conferenza gratuita sulla lontra europea. René Rosoux, specialista nazionale di questo animale emblematico, condividerà le sue conoscenze sul suo ritorno nella Charente.

Espanol : Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature

El sábado 24 de mayo, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la librería La Lisière una conferencia gratuita sobre la nutria europea. René Rosoux, especialista nacional de este emblemático animal, compartirá sus conocimientos sobre su regreso a la Charente.

L’événement Conférence » A la découverte des loutres » Fête de l’arbre et de la nature Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente