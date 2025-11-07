Conférence À la découverte du métier de luthier Médiathèque intercommunale Montélimar

Conférence À la découverte du métier de luthier

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle, Montélimar Drôme

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Rico Priet, luthier guitare, viendra vous parler de son métier en revenant sur l’histoire très ancienne des instruments à cordes ainsi qu’en s’appuyant sur son parcours d’artisan d’art créateur.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle, Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Guitar luthier Rico Priet will talk to you about his craft, going back over the ancient history of stringed instruments and drawing on his experience as a creative craftsman.

German :

Rico Priet, ein Gitarrenbauer, wird Ihnen von seinem Beruf erzählen und dabei auf die uralte Geschichte der Saiteninstrumente eingehen sowie seinen Werdegang als kreativer Kunsthandwerker beleuchten.

Italiano :

Il liutaio Rico Priet vi parlerà del suo mestiere, ripercorrendo la storia antica degli strumenti a corda e attingendo alla sua esperienza di artigiano creativo.

Espanol :

El luthier de guitarras Rico Priet le hablará de su oficio, repasando la historia antigua de los instrumentos de cuerda y basándose en su experiencia como artesano creativo.

