Conférence A la découverte du monde des psaumes Eglise évangélique libre Orthez

Conférence A la découverte du monde des psaumes Eglise évangélique libre Orthez mercredi 24 septembre 2025.

Conférence A la découverte du monde des psaumes

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Etude des deux premiers psaumes par le pasteur Richard Gelin. .

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 04 01

English : Conférence A la découverte du monde des psaumes

German : Conférence A la découverte du monde des psaumes

Italiano :

Espanol : Conférence A la découverte du monde des psaumes

L’événement Conférence A la découverte du monde des psaumes Orthez a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Coeur de Béarn