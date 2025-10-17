Conférence A la découverte du monde fascinant des Araignées Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Conférence A la découverte du monde fascinant des Araignées

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Petites, discrètes, parfois effrayantes….et pourtant incroyables !

Conférence grand public pour découvrir leur diversité surprenante, comprendre leurs modes de vie et dépasser les idées reçues.

Pot de l’amitié offert par le Domaine de Lindre.

Entrée libre, mais inscription obligatoire nelly.weber@pnr-lorraine.comTout public

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

English :

Small, discreet, sometimes frightening….and yet incredible!

Conference for the general public to discover their surprising diversity, understand their lifestyles and overcome preconceived ideas.

Drinks offered by Domaine de Lindre.

Free admission, but registration required: nelly.weber@pnr-lorraine.com

German :

Klein, unauffällig, manchmal erschreckend….und doch unglaublich!

Vortrag für die breite Öffentlichkeit, um ihre überraschende Vielfalt zu entdecken, ihre Lebensweise zu verstehen und vorgefasste Meinungen zu überwinden.

Freundschaftsumtrunk, der von der Domaine de Lindre angeboten wird.

Eintritt frei, aber Anmeldung erforderlich: nelly.weber@pnr-lorraine.com

Italiano :

Piccoli, discreti, a volte spaventosi…. eppure incredibili!

Una conferenza per il grande pubblico per scoprire la loro sorprendente diversità, capire il loro modo di vivere e superare le idee preconcette.

Bevande offerte da Domaine de Lindre.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione: nelly.weber@pnr-lorraine.com

Espanol :

Pequeños, discretos, a veces aterradores….y, sin embargo, ¡increíbles!

Una conferencia para que el gran público descubra su sorprendente diversidad, comprenda su modo de vida y supere ideas preconcebidas.

Bebidas ofrecidas por Domaine de Lindre.

Entrada gratuita, pero es necesario inscribirse: nelly.weber@pnr-lorraine.com

