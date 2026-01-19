CONFÉRENCE À LA FABRICA AVEC JEAN-JACQUES MERIC Ille-sur-Têt
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 19 Février 2026 Confèrence Jean Tosti par Jean-Jacques Méric
Jean Tosti avait trouvé les papiers de police poursuivant un dangereux anarchiste d’Ille, Jean Isidor…
English :
At Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, February 19, 2026: Jean Tosti Lecture by Jean-Jacques Méric
Jean Tosti had found police papers pursuing a dangerous anarchist from Ille, Jean Isidor…
