CONFÉRENCE À LA FABRICA AVEC JEAN-JACQUES MERIC Ille-sur-Têt

CONFÉRENCE À LA FABRICA AVEC JEAN-JACQUES MERIC

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 19 Février 2026 Confèrence Jean Tosti par Jean-Jacques Méric

Jean Tosti avait trouvé les papiers de police poursuivant un dangereux anarchiste d’Ille, Jean Isidor…

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, February 19, 2026: Jean Tosti Lecture by Jean-Jacques Méric

Jean Tosti had found police papers pursuing a dangerous anarchist from Ille, Jean Isidor…

