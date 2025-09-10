Conférence à la Médiathèque Guy de Maupassant de Saint-Quentin Femmes des Années folles Saint-Quentin
9 rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
2025-09-10
La médiathèque Guy de Maupassant vous donne rendez-vous le mercredi 10 septembre 2025 à 16h pour une conférence surprenante Femmes des années folles .
L’auteur et comédien Norman Barreau-Gély, nous plonge dans les années 20 portraits de femmes inspirantes, trésors d’archives, disques anciens qui crépitent sur son phonographe et précieux témoignages de grandes figures féminines à qui il redonne voix.
Une invitation à comprendre comment ces femmes ont bousculé les codes et à percevoir comment ces combats éclairent toujours nos années 20 contemporaines.
Entrée libre et gratuite.
9 rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50
