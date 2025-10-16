Conférence à la médiathèque les lettres cadelées dans les Archives de Montélimar Médiathèque de Montélimar Montélimar

Médiathèque de Montélimar 16 Bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

L’enlumineuse Marie Nuel invite à découvrir les lettres cadelées. Ces majuscules ornées, souvent agrémentées de dessins, décorent les pages de certains manuscrits.

Médiathèque de Montélimar 16 Bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr

English :

Illuminator Marie Nuel invites you to discover cadelé letters. These ornate capital letters, often embellished with drawings, decorate the pages of certain manuscripts.

German :

Die Buchmalerin Marie Nuel lädt dazu ein, die cadelierten Buchstaben zu entdecken. Diese verzierten Großbuchstaben, die oft mit Zeichnungen versehen sind, schmücken die Seiten einiger Manuskripte.

Italiano :

La miniatrice Marie Nuel vi invita a scoprire le lettere cadelé. Questi capitelli ornati, spesso impreziositi da disegni, decorano le pagine di alcuni manoscritti.

Espanol :

La iluminadora Marie Nuel le invita a descubrir las letras cadelé. Estas ornamentadas mayúsculas, a menudo adornadas con dibujos, decoran las páginas de ciertos manuscritos.

L’événement Conférence à la médiathèque les lettres cadelées dans les Archives de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-09-10 par Montélimar Tourisme Agglomération