Conférence à la médiathèque les lettres cadelées dans les Archives de Montélimar Médiathèque de Montélimar Montélimar

Conférence à la médiathèque les lettres cadelées dans les Archives de Montélimar
Médiathèque de Montélimar 16 Bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
L’enlumineuse Marie Nuel invite à découvrir les lettres cadelées. Ces majuscules ornées, souvent agrémentées de dessins, décorent les pages de certains manuscrits.
Médiathèque de Montélimar 16 Bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr
English :
Illuminator Marie Nuel invites you to discover cadelé letters. These ornate capital letters, often embellished with drawings, decorate the pages of certain manuscripts.
German :
Die Buchmalerin Marie Nuel lädt dazu ein, die cadelierten Buchstaben zu entdecken. Diese verzierten Großbuchstaben, die oft mit Zeichnungen versehen sind, schmücken die Seiten einiger Manuskripte.
Italiano :
La miniatrice Marie Nuel vi invita a scoprire le lettere cadelé. Questi capitelli ornati, spesso impreziositi da disegni, decorano le pagine di alcuni manoscritti.
Espanol :
La iluminadora Marie Nuel le invita a descubrir las letras cadelé. Estas ornamentadas mayúsculas, a menudo adornadas con dibujos, decoran las páginas de ciertos manuscritos.
