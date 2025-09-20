Conférence à la médiathèque sur le thème des Beatles Médiathèque Robert-Calméjane Villemomble

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette conférence sur les Beatles vous propose 2 heures d’anecdotes relatées avec humour, agrémentées d’extraits inédits de films, de photos rares et d’illustrations musicales originales.

Par Pierre Espourteille

Public : Ados-Adultes

Médiathèque Robert-Calméjane 118 Grande-Rue 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 12 95 50 https://villemomble.fr https://mediatheque.villemomble.fr

@ Mairie de Villemomble