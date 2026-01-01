Conférence > À la recherche de Joseph Mague, poète normand (1875-1940)

Saint-Lô

Tarif : – –

Date :

2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Dans la série des nombreux auteurs normands oubliés, on ne connaissait de ce fonctionnaire des contributions indirectes qui a passé la moitié de sa vie dans la Manche (Avranches, Mortain, Marigny, Villedieu, Saint-Lô et Granville) que

– les 24 Poésies en Patois Normand éditées vers 1912 dans la collection Chansons du Bessin sous la forme cartes postales illustrées par l’éditeur-imprimeur Pierre Fertard de Balleroy,

– les 5 poèmes présentés en français en 1934 dans Les Poètes Bas-Normands des Éditions de SCRIPTA de Saint-Lô où Madame Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), poétesse et historienne normande, écrivait dans sa préface Lisons les charmants vers […] admirons l’ironie de Joseph Mague, fonctionnaire et poète… .

En février 2024, après plusieurs années de recherches, les Éditions Magène, avec le soutien de la F.A.L.E. et de la Région Normandie, ont publié l’ouvrage en titre, contenant la biographie et un florilège de l’œuvre poétique normande (26 textes) et française (37 poèmes et articles) de Joseph Mague.

Pierre Boissel, professeur de dialectologie normande à l’Université de Caen, a ainsi conclu sa préface Les vingt-quatre Chansons du Bessin constituent un trésor précieux qui recrée un monde (disparu ?) et un langage (menacé !)… .

Lionel Bonnetot.

18h Entrée gratuite. .

